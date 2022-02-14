冠忠南區神射手　史提芬彭利拿期待為港披甲！

《我撐同球員傾吓偈》返嚟啦！第一擊搵嚟今季喺冠忠南區表現出色、停擺前喺射手榜總共射入13球嘅「肥彭」史提芬彭利拿：「如果有機會嘅話，我非常樂意為香港隊上陣！」

Q：喺球季開始之前，你有諗過會喺射手榜躋身前列嗎？

「肥彭」：每一個球季開始前，我只會諗住點樣為球隊作出貢獻！依家可以喺射手榜排頭，其實係全隊努力嘅成果。

Q：如果要揀加盟冠忠南區以嚟，印象最難深刻嘅一仗，你會點揀？

「肥彭」：其實有好多場波都好難忘，但如果要揀一場嘅話，我會揀聯賽1比0贏東方龍獅嗰場。

Q：今季有乜嘢目標？邊個港超後衞最難應付？唔踢波會做乜嘢職業？

「肥彭」：今季目標係捧盃同攞到亞洲賽資格；港超都有好多好後衞，而傑志嘅艾里奧係最難對付嗰個。唔踢波的話我會做教練！

Q：疫情之下冇得練波同比賽，你點樣保持自己嘅狀態？

「肥彭」：今環境亞劣之下，我哋都會諗辦法去保持狀態，好似跑街、行山或者喺沙灘做一啲訓練。可以做嘅唔多，盡力而為。

Q：當初點解選擇加盟冠忠南區？

「肥彭」：冠忠南區係香港其中一間具規模嘅球會，我好榮幸可以成為其中一員。

Q：喺香港你最鍾意食邊種食物？

「肥彭」：我乜都食，但最鍾意係點心。

Q：邊位球員係你兒時偶像？你幾多歲有做職業球員嘅目標？

「肥彭」：羅馬里奧！我5歲就跟爸爸去踢波，但當我加盟咗Vitoria-ba（維多利亞體育會）嘅青年軍之後，先有做職業球員呢個想法。

隊友江展民：我點樣先可以好似你咁入咁多波？

「肥彭」：跟住我啦！包你有運行！

Q：有機會嘅話，想代表香港隊上陣嗎？

「肥彭」：當然想！我下一季就夠期申請特區護照，有機會嘅話我非常樂意為香港隊披甲。

Q：喺香港最鍾意嘅地方係？

「肥彭」：香港仔運動場（冠忠南區主場）！

Q：你最喜愛嘅港超球員係？

「肥彭」：費蘭度、艾里奧，同埋全體冠忠南區球員。