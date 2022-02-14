哥帥想史達寧續約：但呢啲唔到我話事！

曼城前鋒史達寧今季狀態大勇，但據聞佢暫時仲未有打算同球隊續約。領隊哥迪奧拿日前就開腔指，希望留得住呢位英格蘭國腳，但坦言自己冇權話事，續約與否都唔到佢控制喎。

27歲英格蘭前鋒史達寧今季喺英超發揮出色，21場攻入10球效率超高，上場作客諾域治先連中三元，協助「藍月亮」4球橫掃對手。不過，據聞同曼城只係得番18個月約嘅佢，一直想出國踢波，或者唔會同球隊續約。

領隊哥迪奧拿日前出席歐聯16強對士砵亭嘅賽前記者會就承認，唔肯定史達寧會唔會揮筆續約，但認為佢留低與否都唔到佢話事：「合約嘅問題唔係我嘅職責，今季史達寧表現非常出色，對球隊好有貢獻。但凡事總有高有低，總會有問題你需要解決。未來嘅事我唔清楚，佢會唔會續約我當然會畀意見，但呢個係球會話事。」

不過佢補充，喺呢場對士砵亭歐聯比賽之中，冇一位進攻球員擔保可以正選：「冇人嘅地位係不可撼動，就算我自己都係，因為球隊嘅利益永遠喺我哋所有人之上。」唔知呢句說話係咪有弦外之音呢？