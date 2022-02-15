【有片】艾歷臣童話式回歸　生日復出交助攻

丹麥中場球星基斯甸艾歷臣童話式回歸！呢位天才中場自上年6月歐國盃比賽期間心臟病發暈倒球場後，時隔8個月終於再次比賽，佢喺周一(14日)嘅情人節兼30歲生日雙重意義日子，為賓福特喺熱身賽首度披甲並且交出助攻，距離英超上陣又跨進一大步。

基斯甸艾歷臣上月簽約賓福特後，近期操練力度加大，球會周一更為佢安排一場閉門熱身對修安聯，30歲「牛一」嘅基斯甸艾歷臣正選上陣踢咗60分鐘，表現出良好狀態，包括完半場前喺中場搶到個波後，交出直線畀祖殊達施華挑射追成1比1平手，賓福特喺呢場熱身賽最終贏3比2。

修安聯領隊馬靴賽後表示：「經過上年夏天發生嘅事情，依家再見到艾歷臣踢波係非常神奇，好開心賓福特邀請我哋參與呢場咁有意義嘅比賽。」賓福特周六(19日)會口喺英超作客阿仙奴，不過據英國傳媒指佢未必趕及上陣，更大機會喺26號對紐卡素一仗正式回歸英超。

基斯甸艾歷臣自出現心臟問題後，需要植入心臟除顫器，呢位丹麥球星原本效力國際米蘭，但因為意甲唔准球員戴心臟除顫器比賽，結果提早解約並喺上月簽約賓福特至季尾，佢早前表示自己「死而復生」後，能夠延續職業足球生涯係一項奇迹。