華莉娃「禁藥風波」未完　IOC：佢入3甲唔頒獎

即使國際體育仲裁法庭已經判決俄羅斯滑冰小天后華莉娃勝訴，可以繼續參加冬奧女子花滑個人賽，但這位15歲天才少女所涉及的「禁藥風波」仍未結束，國際奧委會（IOC）表示如果華莉娃闖入個人賽前三名，將不會進行頒獎禮。

IOC發出聲明指，隨着仲裁法庭的判決，會讓華莉娃繼續比賽，但看來他們對結果是「被迫接受」，並表示此前延期的花滑團體項目頒獎禮，目前暫不會舉行，「國際奧委會執委會已知悉國際體育仲裁法庭的判決，IOC遵從該決定，准許華莉娃參賽。」

不過，聲明中提到仲裁法庭的決定，並不是根據華莉娃是否違反禁藥條例而做出，裁決只說明她12月25日的藥檢不合格，並不能作為禁止她參加奧運的依據；而執委會與部份國家的奧組委經過磋商，亦作出四個決定，當中包括不會在這段期間進行花滑團體項目的頒獎禮，以及如果華莉娃在個人賽中獲得前三名，將不會舉行頒獎，同時如果華莉娃躋身了前24位，IOC要求國際滑聯批准排在第25位的選手參加2月17日的決賽。

花滑個人賽將今(15日)晚進行短節目競逐，而自由滑則於周四（17日）晚上進行，並決出冠軍。