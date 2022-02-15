被諷「手短」扯火　比克福特捲酒吧傷人案

英格蘭國腳連環出事！繼曼聯前鋒格連活特涉嫌強姦、傷人、謀殺恐嚇等罪被捕後，效力愛華頓嘅門將門比克福特，最近亦捲入酒吧打鬥傷人案，被英國警方進行調查，事件中有人被打爆鼻兼打爛電話，但暫時冇證據指比克福特曾經出手。

據英國《太陽報》爆料，比克福特周日(13日)晚上9點同朋友去酒吧，期間懷疑有人用球場上經常唱嘅「Little Arms」諷刺呢位英格蘭國腳手短，結果引發打鬥，有人被打爆鼻哥，另一位拍攝事件嘅人就被搶走電話兼打爛，警方接報到場後，比克福特等人已經離開。

有目擊者表示：「比克福特受到嘲笑，我聽到有人講『Little Arms』，之後即刻就出事，比克福特佢哋只係啱啱嚟到，連飲品都未叫得切，打鬥發生後比克福特即刻走人，警察到場之佢哋已經坐小巴走晒。」英國警方表示正就事件調查，據報比克福特係主要目標，但暫時未有人被捕。

比克福特喺2018年世界盃成為英格蘭球迷英雄，不過佢喺酒吧鬧事已有前科，2019年就被影到喺酒吧同人打交，更曾經連出2拳打傷對方，不過受害者最終冇提出起訴，令比克福特冇受處分。比克福特經常被紐卡素同利物浦球迷諷刺「手短」，愛華頓早前輸畀紐卡素，紐迷就曾出吹氣暴龍公仔寸比克福特。