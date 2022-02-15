今晚唔止有歐聯　仲有英超曼聯睇

周三(16日)凌晨有英超補賽，曼聯再度主場出擊，迎戰「和波專家」白禮頓。曼聯近期連場失分，前鋒線腳頭無靈，C朗所有賽事8場食白果，壓力愈嚟愈大，對手白禮頓聯賽7戰不敗，佢哋防守力係英超第4佳，今場曼聯想贏有難度，反而兩隊都旺開細，再追入球細啱數。(Now 621周三凌晨4時15分直播)

曼聯歇冬後表現不進反退，英足盃被米杜士堡淘汰，聯賽對般尼同修咸頓失分，上述3場都有共通點，就係曼聯先入波，但未能擴大比數穩住勝局，其後被追和，過程大同小異，王牌前鋒C朗自去年底對般尼入波後，2022年至今仍未有「士哥」，係佢13年來最長入球荒，而且球隊受制於蘭歷克嘅保守踢法，其他球員亦未能盡情發揮。

白禮頓係聯賽和波專家

白禮頓係英超和波最多球隊，23戰有12場和波，僅4場落敗，輸波場數僅次於英超前列3強曼城、利物浦及車路士排第4，失23球亦是英超第4少，主帥樸達領軍才華備受肯定，該隊近期保持穩定表現，聯賽7場不敗亦創下隊史最長不敗紀錄，包括兩度賽和車路士，今仗在曼聯身上搶分不足為奇。曼聯攻力不足，近4仗全開2球或以下，白禮頓同樣硬淨，近6仗5次開2球或以下，今場難有大手交易，入球細屬不二之選。

直播表

周二4:55pm 澳職 墨爾本城Vs阿德萊德聯

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周三2:00am 法乙 格勒諾布爾Vs尼奧特

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周三4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門Vs皇家馬德里

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周三4:00am 歐聯 士砵亭Vs曼城

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周三4:15am 英超 曼聯Vs白禮頓

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