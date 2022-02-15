國米有一寶　35歲迪斯高係利物浦剋星

正所謂家有一老如有一寶，國際米蘭嘅35歲老將迪斯高狀態大勇，今季各項賽事上陣32場入14球，呢位波斯尼亞國腳仲係利物浦剋星，曾於2017/18年球季歐聯4強，2次射入「紅軍」大門，國際米蘭能否喺周四(17日)凌晨歐聯16強首回合主場擊敗利物浦，迪斯高將發揮關鍵作用。

迪斯高年齡唔細，但仍然有心有力，今季由羅馬加盟國米之後成為主力，今屆歐聯6場分組賽都有上陣，射入3球。國米今場鬥利物浦，迪斯高擔當重要角色，佢曾經效力曼城5年，非常熟悉利物浦，職業生涯13次鬥「紅軍」，有5球進帳，包括效力羅馬期間，喺2017/18年球季歐聯4強兩回合對利物浦，都取得入球，仲有1次助攻。雖然利物浦最終兩回合合計贏7比6，但過程非常驚險，領隊高普今次重遇迪斯高，都咪話唔驚。

值得一提，迪斯高同利物浦前鋒穆罕默德沙拿、門將艾利臣比加曾經喺羅馬做過隊友，佢日前大讚利物浦有眼光，「平價」簽入呢2位攻守猛將，迪斯高今場亦要趁機表現身價，證明高普睇漏眼冇簽埋佢。