PSG歐聯撼皇馬步步為營　安帥有致勝之道

歐聯16強首回合重頭戲，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰皇家馬德里，兩大名牌都以稱霸歐洲為目標，今仗交鋒必定步步為營。皇馬貴為歐聯13屆盟主，教練安察洛堤亦3度捧盃，深明淘汰賽防守為先嘅致勝之道，組織力欠佳嘅PSG要攻破皇馬防線唔容易，捧半場和穩陣。（Now 643周三凌晨4時直播）

皇馬以守代攻爭標

皇馬今屆分組賽6戰5勝首名出線，只失3球嘅驚人防守力係最大原因，「防守專家」安察洛堤執教下球隊防線穩定性明顯提升，尤其法國前鋒賓施馬已養傷接近1個月，今仗雖然有進入大軍名單，但就算勉強上陣都唔會有好狀態，皇馬入球能力將大打折扣，今仗作客勢必以守為先，翻查皇馬過去6屆歐聯16強首回合，全部都開出半場和，今仗好大機會照辦煮碗。

PSG火力「名大於實」

PSG擁有美斯、基利安麥巴比等頂尖攻擊球員，不過喺普捷天奴執教下，球隊今季未能踢出有效率嘅進攻，往往係靠個別球員嘅強大能力嚟入波，上場聯賽主場對雷恩一直老鼠拉龜，去到93分鐘先至絕殺贏1比0，月初法國盃又係主場被尼斯悶和0比0，最終互射12碼出局，可見PSG嘅進攻係「名大於實」。

PSG本身防守力亦都唔強，近4場歐聯失咗7球，嚟到淘汰賽面對強敵皇馬，肯定唔敢輕率搶攻，早段會先求穩定陣腳，待入局後先至施加壓力，預計上半場會呈膠着狀態，捧半場和最明智。