阿仙奴面臨鋒線人腳流失問題，除咗奧巴美揚已經轉投巴塞隆拿之外，另外2位射手拿卡錫迪、尼基迪亞亦好可能今夏離隊。根據英國《每日郵報》爆料，兵工廠主帥阿迪達近期喺操練期間，安排原本司職左翼嘅馬天尼利踢正前鋒位置，希望栽培佢做新一代射手，呢位20歲巴西新星亦有意下季改着阿仙奴經典神鋒亨利嘅14號球衣。

拿卡錫迪、尼基迪亞將於今夏約滿，都無意續約，加上阿仙奴頭號收購目標杜辛華荷域已經轉投祖雲達斯，領隊阿迪達惟有諗其他方法，為下季鋒線人腳作打算。

據悉阿迪達認為馬天尼利有能力踢正前鋒，因為呢位新星今季英超上陣15次入4球，創出效力兵工廠3季以來，單季聯賽入球新高，射術有進步，只要加以訓練，應該可以轉型踢正前鋒，所以近期特別安排佢喺操練時踢9號位。

由於加比爾馬天尼利嘅合約要等到2025年夏天先至屆滿，阿迪達相信佢長遠可以成為鋒線骨幹人物。現時着35號球衣嘅馬天尼利亦準備好接受新挑戰，希望下季改着14號，呢件球衣目前懸空，等緊新主人出現，做亨利接班人。