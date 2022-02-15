前中後個個識入波　曼城勇銳大開殺戒

今晚深夜歐聯戰火重燃，士砵亭喺16強首回合主場迎戰曼城。英超豪門曼城上屆同冠軍擦身而過，今屆捲土重來下順利首名出線。士砵亭雖然係葡超前列分子，但雙方實力明顯有差距；加上曼城近6屆歐聯16強首回合，5次開3球或以上，今場必捧入球中位數2.5球大。（Now 644周三凌晨4時直播）

力爭連續兩屆殺入歐聯決賽嘅曼城，今屆分組賽盡顯強勁進攻火力，總共轟入18球，成功力壓法甲勁旅巴黎聖日耳門，以首名躋身16強。當中除咗首席射手馬列斯外，後衞祖奧簡些路亦扮演「帶刀侍衞」，交出2入球、3助攻，令對手更加防不勝防。今場「藍月亮」雖然有後衞基爾獲加「坐波監」，不過基亞利殊同加比爾捷西斯，好大機會可以傷愈復出，另一前鋒史達寧上場聯賽更加「連中三元」，狀態弗爆，相信「藍月亮」即使作客照樣會全力搶攻。

士砵亭新敗不宜高估

士砵亭相隔3年重返歐聯，分組賽憑 較佳對賽成績，爆冷壓倒多蒙特奪次名出線，亦係繼2008/09球季後再次殺入淘汰賽。不過球隊分組賽兩次面對阿積士，分別以1比5、2比4大敗而回，實力不宜高估；另外士砵亭上場聯賽作客硬撼「1哥」波圖，領先2球下竟被逼和，士氣絕對大受影響，今場即使可以強陣出擊，但要抵擋「藍月亮」嘅強勢來襲有難度，大盤捧得過。