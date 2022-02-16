麥巴比球王級表演　PSG補時絕殺皇馬

周三(16日)凌晨歐聯16強首回合重頭戲，巴黎聖日耳門(PSG)雖然有美斯主射12碼宴客，不過基利安麥巴比再次交出球王級表現，喺補時4分鐘Solo攻入精彩「絕殺」，帶領PSG主場1比0力克皇家馬德里。對於傳聞話下季將轉投皇馬，麥巴比就回應：「我仲未決定。」

兩大豪門今場精銳盡出，皇馬有賓施馬傷愈擔正，PSG亦有尼馬復出任後備。PSG主場出擊控制大局，全場一共炮製22次攻門，相反皇馬只有4次攻門並得1次命中。狀態大勇嘅麥巴比最搶鏡，佢喺62分鐘殺入禁區被丹尼爾卡華積踢跌，可惜美斯操刀12碼被泰拔高圖爾斯撲出。

PSG喺72分鐘換入尼馬加強火力，去到補時4分鐘終於有突破，麥巴比左路接應尼馬傳送後，非常精彩咁喺丹尼爾卡華積同艾達米列達奧中間穿過，殺入禁區後快腳射穿泰拔高圖爾斯「大細龍門」入網，繼上場聯賽對雷恩後，連續第2場為PSG喺補時絕殺贏波。

麥巴比今場7次射門4次中龍，亦有4次成功過人同3次傳中，博到1個12碼兼射入1球，賽後理所當然被選為賽事最佳球員。麥巴比賽後講到自己Solo入波仍津津有味：「禁區入面往往係由前鋒控制局面，後衞只能夠不斷後退，我可以決定要攻邊度，跟住就射穿泰拔高圖爾斯大細龍。」

對於親手擊敗下季可能加盟嘅球隊，麥巴比回應：「呢場比賽會唔會影響我嘅未來？唔會，因為我仲未決定。皇馬同PSG都係偉大球會，我依家係PSG球員，一定會交出自己最好一面，下季嘅事之後再算。」皇馬教練安察洛堤亦表示：「麥巴比係歐洲最出色球員，佢決定咗今場比賽嘅勝負。」