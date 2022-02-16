曼城大炒士砵亭創紀錄　C朗媽媽睇到喊

周三(16日)凌晨歐聯16強首回合出現懸殊賽果，曼城作客以5比0大勝士砵亭，「藍月亮」上半場已經入4球，成為歐聯淘汰賽史上首支作客上半場領先4球或以上嘅球隊。C朗媽媽Maria Dolores入場為囝囝嘅母會士砵亭打氣，點知見到呢支葡超球隊慘敗，真係欲哭無淚。

上屆歐聯亞軍曼城簡直似練波咁踢，開波7分鐘就由馬列斯輕鬆射入打開紀錄，轉個頭貝拿度施華凌空抽射入網，跟住馬列斯傳畀菲爾科頓射成3比0。

曼城仲未肯收手，44分鐘史達寧回傳，貝拿度施華撞射入網，曼城上半場領先4比0，創出歐聯紀錄。

換邊後冇耐，貝拿度施華傳波畀史達寧，呢位英格蘭國腳帶順之後勁射死角入網。貝拿度施華今場入2球及1次助攻，對祖國球隊絕不手輕，因為佢出身於士砵亭死敵賓菲加，梗係要趁機盡數對手。「藍月亮」有5球在手之後，明顯放慢節奏，留力踢下場英超對熱刺。

值得一提，雖然同日有英超曼聯比賽，但C朗媽媽Maria Dolores選擇入場睇今場歐聯士砵亭對曼城，仲披上士砵亭頸巾打氣，因為C朗當年喺士砵亭受訓，打出名堂走上球星之路，點知「C朗媽」今次變成「黑腳」，真係唔好彩。