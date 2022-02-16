C朗破入球荒High爆鏟草　曼聯派2蛋

近期表現備受批評嘅C朗拿度，周三(16日)凌晨英超大踢爭氣波，佢喺曼聯主場2比0贏白禮頓一仗先拔頭籌，打破6場比賽入球荒，C朗入波後更High爆鏟草慶祝，賽後亦喺twitter反擊外界近日批評，吐氣揚眉。

曼聯今場表現唔係特別突出，主場出擊同白禮頓控球率亦只係「五五波」，勝負分野在於球員嘅把握力。上半場白禮頓表現更佳，曼聯全靠迪基亞神勇表現先力保不失，換邊後C朗大發神威，51分鐘佢喺中路推至禁區頂快腳抽入打破缺口，3分鐘後李維士鄧克被逼甩後，拉跌單刀嘅艾蘭加被逐。打少個嘅白禮頓之後曾射門中楣，最終補時階段再被般奴費南迪斯入波，輸0比2完場。

C朗近日被指意識到自己太老，唔適合踢英超而萌生去意，而被傳同領隊蘭歷克鬧不和，今場入波後佢如釋重負，冇做佢慣常嘅「Siu」慶祝動作，而係High爆衝向場邊「鏟草」，賽後佢喺twitter留言，以「噪音」嚟形容批評佢嘅言論：「重返正軌！冇人會選擇放棄，出路只有一條：努力工作、團結工作、認真工作，其他事情都只係噪音！」