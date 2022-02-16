體操皇后訂婚了！比莉絲晒3卡婚戒

中、西情人節剛剛過去，國際體壇就傳來喜訊，美國體操名將「黑珍珠」比莉絲在個人社交平台宣布踏入生另一頁，接受相戀兩年的NFL球手奧雲斯 （Jonathan Owens）求婚，並晒出3卡巨鑽婚戒，向粉絲放閃。

去年在東京奧運頂着傷患及抑鬱問題出戰的比莉絲，在個人社交網放閃，她於周一(14日)的情人節當日接受了男友的求婚，「YES！（我願意）我已急不及待與你永遠一起，這是我夢想擁有的更多，我們結婚了!」

24歲的比莉絲與26歲的奧雲斯的認識比較非一般，他們的「媒人」原來是一個交友APP，兩位均是以休斯敦為家的運動員，在2020年3月透過一個會員制的網絡APP相識，繼而相戀，比莉絲去年接受華爾街雜誌訪問時已將男友掛在口邊:「我第一次見到他，覺得他很可愛，然後我說了一聲Hi，他都是住在休斯敦，我們開始互傳訊息，其後一兩星期會相約一次。」

即使比莉絲貴為體壇的巨星級運動員，擁有7面奧運獎牌(4金1銀2銅)及19個世界冠軍頭銜，但相識的時候作為NFL休斯頓德州人主力的奧雲斯對比莉絲毫不知曉，「我不知道她是誰。」奧雲斯去年6月接受德州月刊訪問時坦言:「我當時不認識她的過去，沒有聽過她的名字，而我告訴她這一點，反而是她所喜歡。」

這對體壇情侶就在新冠疫情肆虐下發展戀情，隨着東京奧運延期令他們有更多時間溝通，即使其後比莉絲出戰2021年的東奧，奧雲斯未能到日本，但不時在社交平台隔空為女友打氣，同時，比莉絲都會在男友比賽時出POST力撐。

比莉絲曾遭美國隊醫納薩爾性侵，體壇Me Too運動揭露了美國體操隊內極其醜惡的事實，納薩爾藉着訓練長時間性侵多名未成年女學員，受害人數逾100人，納薩爾其後被判重囚175年。