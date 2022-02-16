拜仁劏「狂牛」　半場夠「薩」

周四（17日）凌晨歐聯16強首回合，奧地利「狂牛」薩爾斯堡主場挑戰德甲班霸拜仁慕尼黑。拜仁喺分組賽全勝出線，而且攻力驚人，薩爾斯堡歐聯改制後首次晉級16強，難免要交學費，拜仁歐聯一向唔留力，擅長快速攻破對手，今屆6場歐聯有5場半場領先，一於追拜仁半場客勝。（Now 644周四凌晨4時直播）

拜仁今季改由拿高斯文執教，雖然上仗聯賽倒灶以2比4不敵波琴，但喺德甲仍大幅領先，而且聯賽奪冠只屬基本任務，最大目標仍然係歐聯。首席射手羅拔利雲度夫斯基喺今屆歐聯已攻入9球，預期呢位新科世界足球先生今仗會傾力數胡。睇番佢哋分組賽全勝之餘，6戰攻入22球僅失3球為各隊之冠，當中5次半場就領先對手。

薩爾斯堡經驗輸蝕

薩爾斯堡近年火速冒起，更「輸出」過沙迪奧文尼、艾寧夏蘭特、黃喜燦及南野拓實等球星，對上兩屆歐聯分組賽得第3而轉戰歐霸，今屆終獲小組次名晉級16強，可以話係一大突破，可惜16強即遇上奪標熱門拜仁，只能嘆句冇籤運。佢哋上季分組賽兩鬥拜仁全部輸波，主場一戰更慘敗2比6，同樣半場已經落後，今場爆冷機會微乎其微，睇好拜仁半場可收拾薩爾斯堡。

直播表

周三2:25pm 澳職 威靈頓鳳凰Vs布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周三4:55pm 澳職 西悉尼流浪者Vs墨爾本勝利

無綫myTV SUPER

周四2:00am 西甲 馬德里體育會Vs利雲特

Now 632

周四4:00am 歐聯 國際米蘭Vs利物浦

Now 643台

周四4:00am 歐聯 薩爾斯堡Vs拜仁慕尼黑

Now 644

周四8:30am 巴省聯 哥連泰斯Vs聖貝拿度

HKJC TV app