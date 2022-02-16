國米跌Watt　利物浦意大利開餐

今晚歐聯16強首回合爆發大戰，國際米蘭主場恭迎「紅軍」利物浦。國米雖然喺意甲獨當一面，但踢歐聯成績欠佳，反觀利物浦近年屬歐聯爭標分子，加上佢哋近4次歐聯對意甲球隊贏咗3次，包括今屆分組賽「雙殺」AC米蘭，今晚再訪「福地」聖西路，直取「紅軍」客勝。（Now 643周四凌晨4時直播）

國際米蘭近年歐聯成績平平無奇，過去3屆都係分組賽出局，今屆終於打破魔咒殺入16強。睇番佢哋喺今屆分組賽表現唔算突出，兩循環對傳統豪門皇馬，都輸波兼未能取得入球，能夠出線好大程度上因為抽到好籤，分組賽另外兩支對手僅為舒列夫同薩克達，嚟到16強遇上2019年歐聯冠軍利物浦，想再進一步甚有難度。

再者國米近期狀態跌Watt，連續兩場聯賽失分之後，已經被同市死敵AC米蘭搶走聯賽榜首之位，士氣大受打擊，加上王牌射手拿達路馬天尼斯近期陷入球荒，中場主將尼高路巴列拿亦要停賽，情況更加唔樂觀。

英超利物浦早前即使受到多位主力缺陣問題困擾，但成績未受影響，而且愈戰愈勇，近6場比賽全勝，中場法賓奴近期化身成為入球機器，今年已經入咗5粒，成為球隊新進攻點。更何況兩位射手穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼參加完非國盃歸隊，夫添出擊下令領隊高普有更多選擇。以利物浦今屆分組賽6戰全勝嘅強勁走勢，有力反客為主，一於撐「紅軍」先拔頭籌。