劉錫輝亞洲勒芒賽初體驗豐收　轉戰美洲鬥GT

代表香港出賽的賽車手劉錫輝（Edgar Lau），本月12及13日完成本屆亞洲勒芒系列賽於杜拜賽道舉行的首兩回合賽事。Edgar伙拍兩名隊友馬來西亞的Douglas Khoo及加拿大的Bashar Mardini，合作駕駛66號YC Panda Racing的奧迪 R8 LMS GT3 Evo II戰車參賽，過程充滿挑戰。首度出戰杜拜兼初次駕駛該款戰車參賽的Edgar認為，即使比賽中遇上考驗，但有所得著，並為將來的發展肯定有所幫助。

現年30歲Edgar首度出戰杜拜，所屬車隊在練習賽時努力調整戰車的協同性和節奏表現，進行排位賽前時已對戰車滿有信心。Edgar稱：「我們進行排位賽時，感覺到戰車能夠有力一拼。」可是對手的法拉利和麥拿崙賽車的速度比他們更快，他們未有機會衝擊GT組別勝利。對首次到此出賽的劉錫輝而言，能夠在短時間內學習賽道，並在比賽中盡可能發揮自己的速度才是首要。

首回合比賽由 Douglas Khoo先進行第一棒，他的表現很穩定，成功交棒到劉錫輝。這位香港車手回憶道：「我以一套全新車胎及滿載燃油的狀況下接捧，故此花了少許時間讓戰車進入狀態。但當我遇上其他組別的快車群時，我的圈速無可避免地受到影響。基於賽前有限的駕駛時間，我在比賽時亦曾嘗試用不同的線道，有些可以加快戰車的步伐，但亦有些不適合我們戰車的發揮。整體來說，我的圈速發揮算是十分穩定，我亦從中累積到更多經驗。」

Edgar與隊友們在首回合以第22名完成比賽，車隊在第二回合前對戰車再作出調整，戰車的表現立即得到提升。劉錫輝表示：「戰車在彎道上感覺更加好，我們在比賽的過程中更感順心。」三名車手在次回合比賽初段發揮順利，劉錫輝更成功創出比之前更快的圈速時間，對杜拜賽道亦更為熟悉。可是到比賽後段戰車因為機件故障，車隊迫不得已決定退出賽事。劉錫輝未能完成他的最後一捧，最終以退賽作結。

這場比賽是劉鍚輝在2022年賽季的首場賽事。相隔數個賽季後，再次回歸參加亞洲勒芒系列賽，Edgar自言今次參賽是有所得著：「整體來說，我對這次參賽是感到滿意的。我很高興能再次回到亞洲勒芒的賽場上，見到一些自疫情以來未曾碰面的朋友。這次參加亞洲勒芒的GT賽事令我獲益良多，而且不管結果如何，能夠與一班如此有能力的車手們較勁已經是不可強求的事。我知道這只是一個開始，期望下一次的比賽。」

劉錫輝續說：「我要感謝我的贊助商們，還有所有無限量支持我的朋友和家人。沒有他們的支持，這些機會是不可能成就的。我很想讓他們知道，他們一直都陪伴著我比賽。」

展望今年賽季，劉錫輝準備以熟悉的 Mustang GT4 戰車，參加數回合的SRO美洲GT錦標賽（SRO GT America Championship）。賽季的首場比賽將於四月份，在Edgar其中一個主場，美國加州的Sonoma Raceway上舉行。這位於香港土生土長的車手，亦計劃聯同 AR-G Motorsports車隊，參加部分的美國房車錦標賽（USTCC）。長遠來說，劉錫輝將繼續裝備自己，累積更多比賽經驗，並以進軍殿堂級的法國勒芒24小時耐力賽為最終目標。