羽生結弦的倔強：腿痛着仍想周日表演《歌聲魅影》

北京冬奧將於本周日（20日）舉行花樣滑冰表演賽，作為賽項的總結。日本「滑冰王子」羽生結弦日前在自由滑挑戰史上首個「４周半跳」創舉後，展現了無比強大的心志及毅力，勇於突破自我極限的精神，感動了世界，即使這令他足踝傷患加劇，但倔強的他仍決意踏上周日的舞台，更令人驚訝的是，他要演繹曾令他血流披面的《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）。

羽生寧願不要獎牌、也要超越自己的態度，這幾天成為國際體壇的最熱話題，兩屆冬奧兩面金牌，再到今屆因衝擊「４周半跳」落地時失衡，終奪殿軍。他失去了獎牌，但卻贏了無數人的讚頌。決賽後，他仍有到首都體育館訓練，原來他是為閉幕日的表演賽作排練，他接受大會訪問時確認了自己將參加表演的心願：「這雖然不是一場比賽，但在中國表演《歌聲魅影》，對我來說別具意義。就算要吃止痛藥我也願。」

他說的「意義」，是指2014年中國盃賽事期間發生的撞傷意外，羽生在比賽熱身時與中國選手猛烈相撞，導致下巴及頭部受傷，血濺冰場，他曾一度躺在冰上達一分鐘不能動彈，幸好他沒有受到腦震盪。正當大家對意外擔心嘩然之際，不易言放棄的羽生用繃帶紥着頭後，便決定繼續比賽，最終他憑《歌聲魅影》奪到了比賽的亞軍，用血與淚水表達了他的倔強與堅持。

羽生在今屆冬奧自由滑賽前觸及足踝傷患，他自爆醫生曾勸他休息10天，「腳腫的程度比想像中更厲害，如果比着是其他比賽，我可能已應該要退出了。」然而，為了挑戰4A這個前無古人的4周半跳動作，羽生在賽前打了止痛針後便上場，其4A更獲得了國際冰聯的承認，達到他心中最渴望達到的使命。