為踢到40歲　卡斯柏舒米高或離「城」

李斯特城門將卡斯柏舒米高同球會嘅合約，去到2023年就會到期，呢位現年35歲嘅「狐狸」功勳門神，近日開腔談及前途問題，直言自己未諗過掛靴，仲話希望去到40歲都可以繼續比賽。

雖然職業生涯於曼城出道，但已經效力李斯特城超過10年，為球隊捧起過英超同英足盃冠軍嘅卡斯柏舒米高，已經係「狐狸」嘅一個標誌，建立咗傳奇般嘅地位。對呢位李城正選門將嚟講，成為「One-club Man」係自己一直追尋嘅目標之一：「為一間球會效力好多年，呢樣係好多精英球員會咗嘅事，好似我老竇、簡尼同保方咁。」

丹麥球星口中所講嘅呢幾位傳奇球星，球員時代都稱得上係球壇長青樹，卡斯柏舒米高都話深受啟發：「佢哋點樣可以保持動力同狀態，踢咁長時間都可以去交出高水平表現，呢樣係最啟發到我嘅嘢。」

雖然做「One-club Man」嘅目標非常高尚，但為咗好似幾位偶像咁踢到40歲，卡斯柏舒米高都暗示，唔排除去到其他球會繼續職業生涯，並暗示自己喺李城未來充滿不確定性：「我唔會知未來會點，我有屋企人要照顧，呢樣嘢係好緊要。」