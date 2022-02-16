傳勒夫今夏教費倫巴治　奧斯爾冇運行？

德國球星奧斯爾轉戰土超後發展麻麻，喺隊中亦唔係必然正選，今季聯賽正選次數不足一半，有傳費倫巴治打算今個夏天換帥，目標直指前德國國家隊主帥勒夫，不過奧斯爾曾被傳同勒夫「反面」，如果2人喺土耳其重逢，奧斯爾都未必有運行。

據土耳其媒體報道，由於費倫巴治今季成績差勁，球隊做好換帥準備，早前曾力邀勒夫執教，可惜呢位62歲教頭表明唔想季中接手而作出拒絕，而土耳其媒體《T24》爆料，雙方有意喺今個夏天再傾，勒夫亦樂意喺有充足準備下執教呢支土耳其名牌。

勒夫執教德國國家隊長達14年，同奧斯爾合作無間兼一齊贏過世界盃冠軍，就算2018世界盃前，奧斯爾同土耳其獨裁總統埃爾多安關係曝光，令佢受到德國上下聲討，勒夫依然對佢重用。奧斯爾喺2018世界盃後，公開表示受到德國足總歧視而退出國家隊，勒夫就公開批評奧斯爾做決定前唔搵佢傾，直言對奧斯爾「非常失望」，2人之後亦「冇偈傾」。費倫巴治周五(18日)凌晨會喺歐協聯主場對布拉格斯拉維亞。