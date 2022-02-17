利物浦8分鐘爆發入2球　高普奇招封殺國米

利物浦再現冠軍霸氣！周四(17日)凌晨歐聯16強首回合，利物浦作客2比0清脆擊敗國際米蘭，領隊高普嘅排陣同換人成為贏波關鍵，18歲新星哈維艾利洛意外正選上陣，下半場一口氣連換3人亦收奇效，令「紅軍」尾段8分鐘內連入2球，次回合返主場晉級機會極高。

利物浦喺分組賽6戰全勝，今場作客聖西路有奇兵出現，重傷初愈嘅中場哈維艾利洛擔正，成為利物浦史上最年輕嘅歐聯正選，國米教練施蒙尼恩沙基喺收到正選名單後，被影到喺球員通道內捉住中場核心波索域密斟：「睇住呢個人(哈維艾利洛)，佢可能係嚟針對你。」呢位小將喺60分鐘上陣時間內亦表現突出，大大減低國米中場創造力。

國米主場出擊形勢佔上風，但受制利物浦嚴密防線，全場0次命中目標攻門，高普半場期間用羅拔圖法明奴入替傷出嘅迪亞高祖達，60分鐘更一口氣換入路爾斯戴亞斯、拿比基達同佐敦軒達臣，路爾斯戴亞斯入場後威脅力大，後兩者就令利物浦控球時間提升，造就「紅軍」尾段大爆發，羅拔圖法明奴喺75分鐘接應角球頂入，8分鐘後穆罕默德沙拿禁區內妙射入波，協助利物浦贏2比0。

今場係高普第50場歐聯勝仗，佢賽後表示：「我哋今場表現唔係特別好，但用成熟嘅表現去獲得一個美好嘅勝果。」對於下半場嘅調動造就贏波，高普就歸功球員：「佢哋(後備球員)全部都希望正選上陣，登場後交出嘅反應係完美，實在令人尊敬。」

至於國米教練施蒙尼恩沙基就對呢場敗仗心服口服：「我為國米嘅表現感到自豪，可惜結果未如人意，利物浦係全歐洲最勁嘅2支球隊，絕對係我哋今季面對過最強球隊，要慶幸嘅係國米唔係每個星期都要對利物浦。」