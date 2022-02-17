羅拔佬0射門　拜仁驚險逼和薩爾斯堡

周四(17日)凌晨歐聯16強首回合爆出冷門，爭標熱門之一嘅拜仁慕尼黑大部份時間落後之下，踢到最後時刻，作客驚險逼和奧地利球隊薩爾斯堡1比1，拜仁射手羅拔利雲度夫斯基遭對手嚴密看管，全場冇射門，成為呢支德甲勁旅未能取勝嘅主因。

拜仁慕尼黑近期狀態麻麻，繼上場德甲大熱倒灶不敵波琴之後，今場歐聯踢到21分鐘就失守，被薩爾斯堡前鋒阿達穆被破大門，值得一提，呢位20歲小將開賽12分鐘入替受傷嘅奧卡科，估唔到成為1位奇兵。

拜仁失波之後展開大反擊，利萊辛尼射門斜出，基拿比連番起腳亦被對手守將擋出。薩爾斯堡嘅德國新星艾迪耶美亦有唔錯表現，臨完上半場前更幾乎博到12碼，但球證睇完VAR後認為拜仁後衞班捷文柏華特並冇犯規，所以冇吹罰。

換邊之後，拜仁翼鋒京士利高文成為主角，佢多次憑個人技術突破，創造唔少威脅，最終喺90分鐘射入為拜仁扳平1比1。京士利高文全場有8次射門，幾乎佔咗拜仁一半攻門，仲有7次成功扭過對手，4次關鍵傳波，最後更成為入波功臣。

反觀首席射手羅拔利雲度夫斯基腳風唔順，自2015/16年球季之後，首次連續2場歐聯冇射門，如果拜仁想次回合贏波晉級，「羅拔佬」必須盡快重拾射門鞋。