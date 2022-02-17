祖高域兒子係「拿粉」　仲向老竇提出請求

世界網壇「一哥」祖高域上月因沒有接種疫苗最終被拒參加澳網，錯過了爭取生涯「21貫」的機會，最終被傷愈復出的球壇宿敵拿度刷新了歷史，祖高域最近接受訪問時自爆，澳網決賽當日兒子更為拿度喝采，才發現愛兒原來是「拿粉」。

早前已坦言即使放棄任何大賽，都會繼續堅持不打針的祖高域，最近接受電視訪問時提到今屆澳網自己以與太太及兒子一齊睇拿度與麥維迪夫的決賽直播，「我覺得真是有點難受，但我是中立的，在這種情況下感覺不太好，沒有為那邊打氣，但太太支持麥維迪夫，而兒子則為拿度歡呼，當拿度每贏一分都會又跳一圈。」

兒子的偶像竟是自己的對手，絕對明白祖高域的心情，正如C朗拿度的囝囝是美斯粉絲一樣，而祖高域更爆料話兒子Stefan還有要求，想與拿度合照，不斷追問「祖爸」幾時會與拿度一齊比賽，「有一天我跟他準備睡覺，他問我幾時會參賽，而拿度都會比賽，我問他為何這樣問，他說因為想與Rafa合照...我說要安排一下。」

不過，祖高域兒子的期望可能未必能太早實現，因為「祖爸」未完成打針，很多比賽都未能參加。