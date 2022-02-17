「歐洲新少林寺」薩爾斯堡再誕生超新星

荷甲勁旅阿積士被稱為「歐洲少林寺」，因為多年來培訓一批又一批球星，奧地利球隊薩爾斯堡近年成為「歐洲新少林寺」，繼早兩三年前艾寧夏蘭特、黃喜燦、南野拓實打出名堂之後，今屆歐聯又有一批新星誕生，16強首回合入波嘅前鋒阿達穆年僅20歲，22歲中場穆罕默德卡馬拉憑全能表現，當選今場最佳球員，加上較早成名嘅艾迪耶美，薩爾斯堡再次複製出「新3小強」，勢必又引來大球會爭奪。

穆罕默德卡馬拉可以力壓拜仁球星們，當選最佳球員，當然有過人之處，歐洲足協技術觀察團指呢位馬里國腳屬於球場上嘅領袖，跑動範圍大，攻防轉換速度非常快，有出色閱讀球賽能力，同對手單對單對抗，亦有優勢，踢法似車路士中場尼高路簡迪。穆罕默德卡馬拉效力薩爾斯堡3季，上陣67次射入3球，估計身價達2,300萬歐元。

至於入波功臣阿達穆原本今場只係後備，但因為奧卡科踢咗12分鐘就傷出，令佢有機會披甲，並迅速入波，潛力非常優厚。另外，艾迪耶美即將加盟多蒙特，下季勢必成為拜仁慕尼黑嘅心腹大患。