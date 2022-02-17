超級好戲碼！歐霸盃有歐聯味道

繼歐聯16強首回合之後，周五(18日)凌晨將上演歐霸盃及歐協聯首回合賽事，其中今屆歐霸盃淘汰賽戲碼強勁，有巴塞隆拿、拿玻里、西維爾、阿特蘭大、多蒙特、B萊比錫、波圖等歐聯常客，列強混戰，肯定有好戲睇。

歐協聯方面，李斯特城主場對丹麥球隊蘭達斯。「狐狸」近期走勢低迷，轉戰歐協聯都會盡力搶攻，希望入多啲波振奮士氣，中位數2.5球入球大可取。（Now 643周五凌晨4時直播）

羅渣士保飯碗唔衰得

「狐狸」各項賽事5場不勝，領隊羅渣士承受被炒壓力，今晚出戰歐協聯，由於呢項賽事對手實力相對較弱，相信「狐狸」都會喺陣容上作相應調整，但為鞏固帥位，羅渣士肯定落「柯打」要球隊盡力搶攻爭勝，唔可以再有任何差池。

蘭達斯喺歐協聯D組獲得次名，要踢今晚附加賽，佢哋啱啱經過超過兩個月歇冬期，論狀態肯定不及對手。蘭達斯出戰歐協聯嘅6仗賽事場場有失波，防守唔多可靠。既然李斯特城近4場歐洲賽，3次總入球達4球或以上，加上整體實力始終優於對手，要爭士哥絕對冇難度，一於吼實大盤。

直播表

周五1:45am 歐霸盃 巴塞隆拿Vs拿玻里

Now 643台

周五1:45am 歐霸盃 多蒙特Vs格拉斯哥流浪

Now 645

周五1:45am 歐霸盃 辛尼特Vs貝迪斯

Now 644

周五1:45am 歐霸盃 舒列夫Vs布拉加

Now 646

周五4:00am 歐霸盃 RB萊比錫Vs皇家蘇斯達

Now 646

周五4:00am 歐霸盃 西維爾Vs薩格勒布戴拿模

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 阿特蘭大Vs奧林比亞高斯

Now 645

周五4:00am 歐協聯 李斯特城Vs蘭達斯

Now 643

周五8:30am 巴省聯 聖保羅Vs國際里梅拉

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