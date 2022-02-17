香港球迷喜訊！NowTV再獲3季英超播放權

Now TV宣布奪得英格蘭超級足球聯賽（英超）由2022/23至2024/25賽季的香港收費電視獨家播放權，這已是他們連續12年為本地球迷帶來英超賽事。

未來3季將繼續每季直播全部380場賽事，精選賽事更提供4K畫質播放，務求為觀眾帶來最緊張刺激的比賽及最佳觀賞體驗。新增的「英超多角度」及「一齊睇」功能，勢必進一步提升觀賞樂趣。Now TV客戶亦可透過「Now隨身睇」應用程式同步收看直播賽事，或於賽後利用Now TV自選服務重溫精彩時刻。Now E用戶亦可於未來三個賽季收看英超的直播賽事。

此外，由3月1日起，Now TV客戶可透過新推出的頻道SPOTV（頻道670及頻道671）收看世界電單車錦標賽、溫布頓網球公開賽、美國網球公開賽、英國高爾夫球公開賽、世界羽聯巡迴賽、世界乒乓球職業大聯盟、韓國職業棒球聯賽及PSA壁球賽事等。SPOTV為亞洲領先的收費體育網絡，提供直播頂級體育項目。連同最近取得的多項體育賽事，包括世界一級方程式錦標賽、終極格鬥冠軍賽、澳洲網球公開賽及法國網球公開賽、歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃，Now TV帶來最強體育列陣。