曼聯取消訪港　網民：無法想像C朗隔離14日

早前英國傳媒《The Athletic》報道，多支英超球隊今夏將展開亞洲之旅作為季前集訓，其中曼聯與利物浦將於泰國曼谷上演「雙紅會」，熱刺亦會到訪南韓，原來曼聯本來有一站係嚟香港，但因為香港嘅防疫限制，曼聯今夏訪港計劃被迫取消。

足總主席貝鈞奇回覆傳媒查詢表示：「曼聯原本今夏訪港，我們亦希望藉表演賽可為社會帶來更多正能量，不過在商討可行性期間，因當局未能承諾屆時放寛隔離措施，計劃亦告吹。」

曼聯過去曾多次訪港，最近一次係2013年對傑志，不過葡萄牙巨星C朗從未來港獻技，2005年曼聯訪港時，C朗未有隨隊，反而2007年曼聯到訪澳門就有C朗，亦是多年來C朗與香港球迷最接近一次。

現時當局就疫情設入境防疫限制，例如英國來港人士，必須隔離14日，期間接受6次檢測，其後7日自行監察；外隊訪港行程短暫，一般都在港逗留4日3夜或更短，根本不可能接受長時間隔離，有網民更指出：「無法想像C朗隔離14日！」