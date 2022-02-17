中超　恒大減薪每年最高60萬　最低月賺5千

昔日中超班霸廣州隊（前稱廣州恒大）近年陷入財困，繼日前宣布與5名入籍兵解約後，近日盛傳因廣藥集團入主失敗，恒大因自身財困大幅削減球員薪金，被減至稅前每年最高60萬人民幣。消息除震撼中國球壇外，亦意味過去10年的「恒大王朝」正式結束。

廣州隊周三（16日）在微博上宣布，與艾克森、高拉特、阿蘭、洛國富、費南多，5名入籍國腳解約。同日盛傳恒大與廣藥集團洽談股改失敗，恒大將繼續主理球隊，但因自身財困，來季中超將大幅「縮皮」。網絡上隨即流傳一份名為《足球俱樂部球員定編及薪資標準》的文件，內容提到廣州隊擬削減全隊球員薪酬標準。球隊將根據球員能力，為每個薪酬水平設立一定名額，隊中最多3人可獲年薪60萬封頂；6人為42萬；6人為30萬；14.4萬共15人，其餘球員起薪點為6萬一年，換算即為月薪少於5,000元人民幣。

消息一傳出隨即震撼整個中國球壇，皆因廣州隊貴為8屆中超盟主，又曾是富貴球隊，高峰時期普通本地球員最少年賺千萬，如今一下子暴跌至6至60萬，或令陣中不少國腳級球員尋求離隊，同時亦意味着這間昔日豪門實力勢大幅削弱，「恒大王朝」正式畫上句號。