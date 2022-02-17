【港講J.League】J. League開鑼　2.18返嚟喇

2022日職聯球季，將於本周五晚（2月18日）正式開鑼！揭幕戰將由上屆冠軍川崎前鋒在主場迎戰FC東京，上演「多摩川打吡」（有線電視601／661周五晚上6時直播）。今屆日職聯幾間傳統大會均有不同程度的增兵舉動，對新球季冠軍虎視眈眈，絕對值得球迷留意。

2022日職聯將沿用上季雙循環制度，以兩循環總分定出冠軍及亞冠席位誰屬。降班方面，2020球季因新冠疫情關係取消降班，到上季則採取了「降四升二」制度，因此隊數亦由20隊減至18隊，今季升班馬分別有磐田山葉及京都不死鳥。

近五季四奪冠軍、極力爭取三連霸的盟主川崎前鋒當然是今屆奪標熱門之一。川崎前鋒今屆繼續由監督鬼木達領軍，但球隊自上季季中開始先後有田中碧、三笘薰、旗手怜央等幾位主力離隊，戰力有所削弱，因此休季期間即從北海道札幌岡薩多簽入泰國頭號球星猜拿迪普桑格辛（猜拿帖）加盟填補空缺。不過，川崎前鋒在上周的日本超級盃卻敗於浦和紅鑽腳下，表現未算理想，且看猜拿帖配合李安度達美奧、小林悠、家長昭博、大島僚太等球星能否擦出火花，在揭幕戰面對FC東京的「多摩川打吡」取得開門紅。

至於新科日本超級盃冠軍浦和紅鑽，在首輪賽事將要作客挑戰升班馬京都不死鳥。浦和紅鑽上季經歷大換血後終奪得天皇盃冠軍，休季期間紅鑽繼續清洗老將並以上季中由柏雷素爾加盟的江阪任擔大旗，該10號仔更在超級盃中獨取兩球，來季表現繼續值得大家留意。主隊京都不死鳥以J2亞軍身份升班，相隔12年後再次重返頂級聯賽，曾征戰日職聯多年、上屆球隊首席射手彼得烏達卡已是陣中最大牌球星，而增兵名單中亦只有曾旅歐的大前元紀較具實力，新球季如要在護級圈掙扎並不令人意外。

至於另一升班馬、上屆J2冠軍磐田山葉的增兵行動則更進取。休季期間正式簽入上季以借用身份效力的前日本國家隊中場遠藤保仁，亦由浦和紅鑽借得前日本國家隊中鋒杉本健勇，更有兩名巴西新援杜度柏捷高及列卡度加列卡加盟。磐田山葉首輪賽事將要作客上季護級成功的福岡黃蜂，今仗將會是球隊能力的試金石。

上屆日職聯二哥橫濱水手，新球季首仗將在主場面對大阪櫻花的挑戰。橫濱水手休季期間有不少主力流失，前田大然、扇原貴宏、堤亞高馬田斯般奴等相繼離隊，但球隊卻成功撬得上季在鳥棲砂岩表現出色的巴西中堅卡路士伊度亞度加盟，亦有前季效力北海道札幌岡薩多表現出色、上季效力中超FC武漢的安達臣盧比斯來投，實力不致大損。配合仲川輝人、里奧施亞拉、馬高斯祖利亞等原有主力，相信該支上屆入波最多球隊仍有力衝擊冠軍。

首周賽事將要作客名古屋鯨魚的的神戶勝利船，在休季期間的增兵動作卻轉趨低調。作為上屆季軍，神戶勝利船只簽入槙野智章、汰木康也及扇原貴宏三名日職聯經驗豐富的球員加盟，不過球隊本身已有恩尼斯達、武藤嘉紀、大迫勇也、保贊、山口瑩、酒井高德等一級球星在陣，相信今季依然是日職聯冠軍的擂台躉。至於上屆日本聯賽盃冠軍名古屋鯨魚，今季將由長谷川健太出任監督，相信今屆的打法會更加進取，一改去季的保守踢法；球隊雖有上屆主力前田直輝、加比爾沙維亞離隊，但陣中仍有柿谷曜一朗、稻垣祥、齋藤學、阿部浩之等日職聯一線球員在陣，來季依然不容忽視。

上屆三大皆空並失落亞冠盃資格的鹿島鹿角，今季一改以往起用土炮或巴西籍監督的傳統，請來瑞士籍教頭韋拿執教；韋拿本身曾執教紐倫堡、安德列治等歐洲球會，但並無在亞洲執教的經驗，且看新球季效果如何。鹿島鹿角今季有新星町田浩樹離隊，但亦有射手鈴木優磨回歸，配合上季新人王、中場10號仔荒木遼太郎，實力依然完備。

至於鹿島鹿角首輪對手，將是褪色勁旅大阪飛腳。前季得亞軍、上季卻一度捲入護級漩渦的飛腳，新球季將由片野坂知宏出任監督一職，料有一番新景象。雖然有金英權、井手口陽介兩名主力離隊，但亦補充了南韓國腳級人馬權敬源，配合原有的倉田秋、昌子源、東口順昭等國腳級人馬，似乎有力加入爭標行列。

從上述的人腳變動消息所見，可見多支勁旅皆已摩拳擦掌準備迎接日職聯新球季，預計競爭會依然激烈，各位日職聯球迷記得密切注視。

本周日職聯直播時間：

2月18日晚上6：00 川崎前鋒 對 FC東京 有線電視601／661

2月19日下午1：00 橫濱水手 對 大阪櫻花 有線電視601／661

2月19日下午1：00 京都不死鳥 對 浦和紅鑽 有線電視604／664

2月19日下午2：00 名古屋鯨魚 對 神戶勝利船 有線電視602／662