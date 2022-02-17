冬窗增援火力升呢　巴塞起飛大盤明益里

歐霸盃淘汰圈附加賽首回合戲碼強勁，今晚上演「歐聯級」大戰，由西甲巴塞隆拿主場迎戰意甲勁旅拿玻里。巴塞隆拿自歐聯分組賽出局後有唔少改變，冬季轉會窗增援令鋒力大增，加上球員逐漸適應沙維嘅進攻踢法，火力明顯提升，今場對住進攻型嘅拿玻里，2.5球大盤夠晒穩陣。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

巴塞隆拿喺歐聯分組賽只得第3，搞到要「空降」歐霸，6場分組賽只入兩球嘅疲弱鋒力係最大致命傷。不過自名宿沙維上任後，球隊慢慢見到進步，上月一口氣羅致奧巴美揚、費倫托利斯同艾達馬查奧爾3大前鋒後，攻擊力大大提升，近5場賽事轟入11球，沙維心目中理想嘅進攻體系亦開始成形，逐步重現昔日恐怖鋒力。

歐聯常客巴塞今次係第一次踢歐霸，雖然榮譽唔及歐聯，不過沙維已表明會以冠軍為目標，期望壓倒群雄捧盃，今仗面對強敵必定大踢進攻足球展示實力。要擔心嘅係巴塞後防殘缺，新近有朗奴阿拿奧祖加入傷兵名單，同烏姆迪迪、沙治羅拔圖及基文迪朗格勒齊齊養傷。

拿玻里踢歐霸多波入

拿玻里今屆歐霸分組賽身處「死亡之組」，最終不敵莫斯科斯巴達列小組次名，要踢附加賽，呢支意甲3哥踢法向來崇尚進攻，分組賽6仗狂轟15粒，係今屆分組賽入波第二多球隊，近7仗歐霸賽事總入球全開3球或以上，恩斯治尼、梅頓斯及域陀奧森漢組成嘅鋒線非常銳利，面對巴塞殘缺防線唔難搵食，相信雙方都會盡情利用最可靠嘅鋒力爭取先拔頭籌，入球大屬最佳選擇。