巴塞逼和拿玻里　費倫托利斯敗家崩潰落淚

周五(18日)凌晨歐霸盃淘汰圈附加賽首回合，巴塞隆拿主場佔盡優勢下，只能以1比1逼和拿玻里。為巴塞入波嘅費倫托利斯今場亦係「敗家仔」，佢1個人全場有9次射門，但除咗12碼入波外其餘8次都射唔中龍，包括浪費3次黃金機會，完場後費倫托利斯亦忍唔住自責落淚。

今仗係巴塞歷史上第1次踢歐霸盃，上月加盟嘅「三叉戟」費倫托利斯、奧巴美揚同阿達馬查奧爾全部正選，巴塞亦控制戰局兼不斷製造埋門，可惜費倫托利斯腳頭無靈，28分鐘佢接應奧巴美揚橫傳，中路推入禁區面對龍門竟然射高，1分鐘後即被拿玻里反攻由施連斯基射入。

巴塞59分鐘由阿達馬查奧爾傳中，博到拿玻里球員禁區內手球，費倫托利斯操刀追成1比1平手，不過呢位21歲前鋒之後繼續失機，完場前2度喺禁區內無人看管下射高，最終巴塞全場21次攻門都贏唔到波，費倫托利斯1人獨佔9次攻門8次唔中龍，佢完場後亦自責落淚，要用波衫嚟抹眼淚，要隊友上前安慰。

陷入財政困難嘅巴塞，上月用6,500萬歐元天價向曼城收購費倫托利斯，教練沙維當然對佢寄以厚望，沙維賽後表示：「佢令我諗起蘇亞雷斯，加盟初期都係入唔到波，巴塞嘅波衫係特別沉重，我好開心佢係巴塞一份子，費倫托利斯足球生涯都係不斷入波，佢未來亦會不斷入波。」