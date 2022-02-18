完美收官！18歲谷愛凌大熱奪個人第2金

18歲中國混血代表谷愛凌，周五（18日）在其擅長的自由式滑雪女子U型場地決賽，以大熱姿態奪得個人今屆第2面金牌，以2金1銀的獎牌完美結束個人生涯首個奧運會。

比賽在雲頂滑雪公園舉行，決賽共有12人爭逐，每人各有三輪機會，只取成績最高分的一跳；在資格賽以首名晉級的谷愛凌在首輪已做出多個高難度動作，獲得93.25分在12位參賽者中排首位，同時也是此輪唯一做到90分以上的運動員，已經拿着半個金牌在手的谷愛凌在第二輪表現更高水準，難度加大之餘騰空更達3.9米，最終獲得95.25，進一步鞏固金牌位置，即使主要對手加拿大的夏普在最後一跳有出色表現，但僅獲得90.75分，令谷愛凌在壓軸一跳以表演心態出戰，收起了難度動作，只是簡單的飛躍，為在場觀眾送上表演謝幕。

谷愛凌賽前已被列為奪標大熱，今年在此項目獲得了4站世界盃冠軍，最終她以95.25分袋走個人今屆奧運的第2金，也是中國今屆冬奧的第８面金牌，而加拿大的夏普及卡克分別是90.75及87.75獲得銀牌及銅牌，而另兩位中國運動員李方慧及張可欣分別排第5及第7名。

谷愛凌賽後對自己的表現非常滿意：「今天的風比較大，被吹得挺多，第二跳在空中也被吹起來，所以還是安全的把整套動作做出來，非常非常高興。」早前她已在大跳台憑最後一跳逆轉奪冠，並在坡面障礙技巧賽亦獲得一面銀牌，首次參加奧運以3面獎牌完美收官。對自己獲到這個成績她感到興奮，「我永遠在學習，每一次都希望再突破自己，以表達對滑雪運動的熱愛。」

這位中美混血兒最近已成為滑雪界的竉兒，很多粉絲都以她為榮，她更藉此冧一冧粉絲：「很多謝他們的支持，我不是當他們是粉絲，而是我的朋友，有朋友的支持我會做得更好。」