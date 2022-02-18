【意甲】祖雲達斯半主冇甩「拖」

星期五深夜意甲上演「都靈打吡」，排第4嘅祖雲達斯主場火併第10位嘅拖連奴，雙方雖然係同市球隊，但實力相距甚遠，傳統上祖記一向剋住拖連奴，雙方近5次對賽祖記取得4勝1和，加上祖雲達斯喺冬季轉會窗從費倫天拿簽入射手杜辛華荷域之後，鋒線實力進一步增強，配合艾華路莫拉達、保羅戴巴拿下火力十足，恐怕拖連奴難以招架。

拖連奴排聯賽榜中游，難以爭取歐洲賽資格，但亦冇護級壓力，今季佢哋11場聯賽作客僅得2勝2和7負，屬於作客成績第2差嘅球隊，以祖雲達斯近5場聯賽主場有4次上半場領先嘅走勢，今場可以直取半場主勝。 ●骰波之人

直播表

周五4:45pm 澳職 墨爾本城 對 紐卡素噴射機

無線myTV SUPER

周五6:00pm 日職 川崎前鋒 對 FC東京

有線661/601

周五1:30am 德乙 史浩克04 對 柏達邦

OnTV東網

周五3:45am 意甲 祖雲達斯 對 拖連奴

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周五3:45am 英冠 般尼茅夫 對 諾定咸森林

有線661/601

周五4:00am 西甲 艾爾切 對 華歷簡奴

now 632

周五4:00am 法甲 里爾 對 梅斯

now 639