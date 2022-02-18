多蒙特歐霸慘敗　馬高路斯被高層照肺

歐霸盃淘汰圈附加賽首回合，德甲球隊多蒙特出師不利，主場2比4輸畀蘇超球隊格拉斯哥流浪。賽後多蒙特管理層對球隊表現相當不滿，召領隊馬高路斯番嚟照肺，傳出呢位教頭嘅帥位不保，仲畀防線老將曉姆斯恨評唔識教波。

「蜜蜂軍團」歐霸盃淘汰圈附加賽首回合面對格拉斯哥流浪，主場出擊下竟先失3球，祖迪比寧咸追番1粒，但後防好似穿晒窿咁，後衞薩加度擺老烏，最後雖然有拉菲爾古里路追近，但為時已晚，最終首戰2比4大敗，出線勢危。

賽後據德國傳媒報道，多蒙特高層包括CEO華斯基同名宿基爾等，對球隊嘅表現相當不滿，所以特登召開會議，召領隊馬高路斯番嚟照肺。據聞呢位45歲德國教頭嘅帥位垂危，假如今季喺聯賽攞唔到下屆歐聯資格，佢嘅烏紗隨時不保。

而中堅曉姆斯更加對領隊落井下石，喺訪問中恨批多蒙特嘅戰術部署係毫無道理：「我哋踢緊恐怖、好多違反邏輯嘅足球，所以表現好飄忽，有時可以贏得好漂亮；但有時又會輸鑊甘。」睇嚟馬高路斯嚟緊都冇咩運行。