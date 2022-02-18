F1開鑼前炒賽事總監　法拉利新戰車曝光

新一季F1下月在巴林開鑼，國際車聯（FIA）為上季尾的爭議「徹底清理」，新主席賓蘇林（Mohammed ben Sulayem）周四公布，與董事會開會決定罷去賽事總監馬斯（Micheal Masi），並承諾會改革監管過程，以確保未來F1賽事更公正。

上季F1煞科戰引起的爭議，成為全球焦點，麥斯韋斯塔本在最後一圈超前力壓咸美頓，贏得生涯首個總冠軍，然而當中因發生炒車意外出動安全車，再到重啟程序引起混亂，而馬沙則成為眾矢之的。

隨着馬沙被炒之後，FIA宣布曾任世界耐力錦標賽賽事總監的費列達斯，以及前DTM德國房車錦標賽的韋迪治，交替接任馬沙的角色。此外，FIA還引入一種新的虛擬比賽控制系統，並禁止與比賽總監直接溝通。

另方面，法拉利新戰車「F1-75」亮相，這是紀念法拉利第一部戰車在1947年發動以來75周年，新戰車的塗色上比起以往的戰車明顯加深了紅色，而整個車身也增加了黑色部份。法拉利過去兩季於2020及2021年連續兩季沒有贏過比賽，陷入以90年代初以來的最長錦標荒。隨着FIA炒掉了賽事總監馬斯，法拉利的老闆比諾圖亦支持車聯需要改革，「坦白講，我們只能改進，改變也是需要。代表法拉利，我支持他們，希望做得更好。」