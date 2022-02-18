迪亞高祖達要撐枴杖　或錯過英聯盃決賽

雖然利物浦喺周中歐聯16強首回合，2比0輕取國際米蘭，但都要付出人員代價。迪亞高祖達半場傷出，而且仲畀人影到要撐枴杖行路，睇嚟傷勢絕對唔輕，有機會踢唔到下星期對車路士場英聯盃決賽。

周中歐聯16強首回合，「紅軍」作客聖西路憑羅拔圖法明奴同穆罕默德沙拿嘅入球，2比0反客為主，擊敗國際米蘭，對次回合形勢相當有利。不過近態甚佳嘅迪亞高祖達踢到半場就被換出，有傳佢嘅腳踭韌帶有啲問題，而利物浦領隊高普喺賽後記者會曾表示佢嘅傷勢唔係太嚴重，不過睇嚟言之尚早。

有網民近日喺利物浦市影到球員返嚟嗰刻，相中見到嗰位葡萄牙鋒將要撐住一對枴杖行路，而且右腳仲要用保護靴固定，傷勢睇落一啲都唔輕，周六（19日）聯賽對諾域治上陣機會極微，甚至有機會影響下周日（27日）對車路士場英聯盃決賽！不過就算損失祖達，喺高普手上仲有好多好牌，包括新加盟嘅哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯，而且羅拔圖法明奴狀態回升，或者可以將損害減低。