無奈放低哨子戰術板 鮑家耀改執茶袋銻壺　

假如在疫情下冇工開，加上還要向前度僱主追討欠薪，你會選擇怎樣面對？前愉園主帥鮑家耀「鮑Sir」，就選擇了積極面對，「疫」市下與友人合資於錦上路經營茶座。「與其喺度等運到，不如大膽搏一搏，邊做邊學，當然情況許可嘅話，我都會繼續教波嘅！」

隨着愉園散班，跟一眾華、洋球員一樣面對欠薪苦況的「鮑Sir」，今季前四出奔波，幾經辛苦終獲相熟贊助商的支持，得以讓愉園女子隊繼續運作。「資源唔多，叫做夠等班球員可以繼續有波踢、助教繼續有波教咁啦！但依家啲場封晒，都唔知幾時先開得番，我教開嘅成人班都停晒，都幾大劑。」「鮑Sir」道出大部分教練當前苦況。

工冇得開，追前老細人工追到氣咳，遇到這個情況，難免令人意志消沉，但「鮑Sir」卻選擇大步向前，於目前的環境創業。「唔係點呀？齋等唔係辧法，我有一家大細，總唔可能咁被動。其中一位股東係我之前成人班嘅學員，大家都好投契，加上我喺錦上路呢頭住咗廿幾年，都有啲信心嘅，咪放膽試吓囉！」「鮑Sir」有份經營的茶座，已於日前擇吉開張，而平日在球場拿着哨子或戰術板的他，現在大多手執茶袋和銻壺，坐鎮水吧。