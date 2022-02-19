終極叛變！普巴計劃轉投曼城

英國《每日郵報》爆料，指曼聯中場保羅普巴計劃今夏約滿之後，轉投紅魔鬼同市宿敵曼城，據悉「藍月亮」管理層亦有興趣簽入呢位即將29歲嘅法國國腳，但最終能否成事，仲要睇領隊哥迪奧拿意願。

保羅普巴將於今季結束後離開曼聯，基本上已成定局，一直盛傳皇馬、祖雲達斯、巴黎聖日耳門都有意簽入佢，但近期有消息指，普巴唔排除繼續留喺英超搵食，當中傾向加盟曼城，因為佢一直好欣賞哥迪奧拿嘅悅目進攻戰術，認為最適合自己發揮。

加上曼城具備問鼎各大錦標嘅實力，亦有足夠財力負擔普巴高昂薪酬，難怪佢願意選擇做「紅魔叛徒」。

英國《每日電訊報》指曼城管理層都研究緊簽入保羅普巴嘅可能性，畢竟佢有名氣及實力，加上免轉會費，有利提升球隊實力及商業價值。不過，曼城最終會唔會簽入普巴，仲要睇哥迪奧拿意願，其實早於2018年，呢位西班牙名帥就承認過，金牌經理人拉奧拿向佢推薦過普巴，但最後未能成事，兩人今次能否合作，大家拭目以待。

事實上，以往亦有曼聯球星轉投曼城，最轟動一定係2009年泰維斯，令佢成為紅魔球迷嘅眼中釘。另外，丹麥鋼門舒米高1999年離開曼聯後，輾轉2002年加盟曼城踢至掛靴。