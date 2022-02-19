祖記遭雙重打擊　失分兼射手受傷

周六(19日)凌晨意甲「都靈打吡」爆出冷門，賽前備受睇好嘅祖雲達斯主場出擊，被拖連奴逼和1比1，失2分之餘，仲有射手保羅戴巴拿受傷，恐怕會缺陣下周三(23日)凌晨歐聯16強首回合作客維拉利爾。

開波13分鐘，祖雲達斯打開紀錄，古達度開出角球，中堅馬菲斯迪歷特頂入。其後祖記繼續創造唔少攻勢，包括保羅戴巴拿、艾華路莫拉達連番起腳，被拖連奴門將雲查米連高域沙域撲出，拖連奴亦有比洛迪主射罰球省中人出界。

換邊後初段，保羅戴巴拿射門之後，疑似拉傷肌肉，被逼退下火線。踢到62分鐘，比洛迪接應傳中射入，為拖連奴扳平1比1。祖記新簽前鋒杜辛華荷域腳風麻麻，今場踢咗74分鐘就被換走，佢近3次上陣都食白果。

祖雲達斯連續2場聯賽和波之後，以47分暫時排第4位，雖然領先第5位阿特蘭大3分，但踢多2場，前4之位並唔穩陣。

賽後祖記教練阿里基表示，唔太擔心保羅戴巴拿傷勢，仲話預咗會有球員受傷，下周三(23日)凌晨歐聯作客維拉利爾，會根據球員狀態排陣。