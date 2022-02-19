莫蘭最想喺勒邦占士頭頂入樽

從零星的高中生、NBA選季榜眼，到年度最佳新秀……莫蘭一直活在他人的光芒下，一隻「underdog」，退縮、埋沒在塵埃裏，很容易，但他一次次突破障礙，轟炸籃框，用雖千萬人吾往矣的氣魄征服球場。終於，這個灰熊的三年級生得到認同，將於下周一（21日）全明星賽，以正選身份登場。(文：許思彤)

快如閃電的第一步、頭平框的彈跳、華麗的拉竿、轟炸籃框……莫蘭身上，有昔日戴歷羅斯和韋斯布克的影子，一樣毫不畏懼，或者說享受對抗。「我最想在勒邦占士頭頂入樽，做到的話，大概會印成海報，貼在家裏，一進門就看到吧。」

走出球場引發鍵盤鬥爭

對抗，不只是球場上的。記得前年2月，莫蘭名義上的隊友、前勇士王朝功臣伊古達拿，拒絕為灰熊披甲，引發一場「鍵盤鬥爭」。「咖喱仔」史堤芬居里貼出一張伊古達拿捧盃的照片，附上「噓」的表情符號，示意「沒冠軍就閉嘴」。豈料莫蘭回覆一張杜蘭特拿FMVP的照片，諷刺勇士都要靠「外人」奪冠。哪怕對面站着NBA聯盟最偉大的射手，自己的兒時偶像，這個20歲出頭的一年級生說：「大家一樣穿鞋，我沒理由怕任何人。」

難道莫蘭不知天高地厚嗎？有一點。但一隻「underdog」，要麼前進，要麼埋沒在塵埃裏，根本沒有選擇餘地。

由陪襯到當選最佳新秀

關於莫蘭的成長，不得不提錫安威廉臣——天之驕子與陪襯。當威廉臣轟動全美，成為五星高中生時，莫蘭並沒擠進任何一份榜單，評級是零星；當威廉臣手握無數D1大學offer，他臨近畢業，也沒有接到邀請。「我開始懷疑自己是不是真的這麼差，只有要學校要我，我就會去。」直到某個訓練營，他遇到了伯樂——莫瑞州立大學助教占士簡尼。

簡尼是來視察另一個球員的，去小賣部買薯片途中，發現正在三打三的莫蘭，被他的傳球視野、爆發力，當然還有飛身入樽征服。就這樣，莫蘭當上主控，大一已嶄露鋒芒，場均攻入12.7分，大二更一發不可收拾，場均交出24.5分及10次助攻，是NCAA史上首個場均至少20分及10次助攻的球員。他開始獲得NBA球隊經理青睞，在各大選秀預測高踞前三，但無論哪份預測，他的名字上面，總會出現威廉臣。

「2019年第一輪第二順位，孟菲斯灰熊選擇莫蘭。」他咬着香口膠，戴上淺藍色帽子，走進採訪區，是這樣一片光景——媒體簇擁着狀元威廉臣和探花班納特，他的身邊只有寥寥數人。他憋着一肚子火，定下目標，要拿下年度最佳新秀。

灰熊原打算重建，但莫蘭喚醒了冬眠的熊，展開廝殺。處子季，他就嘗試騎着路夫入樽，讓後者驚呼：「我的生涯差點完了！」莫蘭場均交出17.8分及7.3次助攻，讓灰熊從西岸尾段班升到第9，以99票當選最佳新秀。那時候，還有人質疑威廉臣受傷，出場次數不足，才讓他撿到便宜，但時間證明一切。

喚醒冬眠的熊衝入季後賽

二年級的莫蘭，帶領灰熊淘汰勇士，相隔三年重返季後賽，儘管首輪出局，但5場下來，場均30.2分及8.2次助攻的表現，展現巨星潛質。而三年級的莫蘭，成為了巨星。在大三分時代，他偏要切入，事實證明，的確有效，能直接炸裂籃框，也能吸引夾擊，助攻「wide-open」的射手。今季上陣46場，有20場得分「30+」，命中率達49.5%，灰熊也高踞西岸第3。終於，他被看見了，入選全明星正選陣容：「這是我值得的，我賺到的，我努力換來的。」

說到這裏，或者有人問「老是常出現」的威廉臣哪裏去了？他受腳傷影響，今季還未上陣，風向漸漸改變，認為莫蘭才應該是狀元。但他的一番話讓人動容：「我喜歡孟菲斯，喜歡這裏的球迷，如果重來一遍，我希望還是灰熊的榜眼。」

全明星賽靚位票價逾8萬

ＮＢＡ全明星賽下周一(21日)在克里夫蘭上演，據當地媒體報道，最貴的場邊座位門票叫價逾萬美元，最便宜的門票亦需要433美元（約3,378港元）。

據報，全明星周末3日的VIP套票價格是7,999美元（約62,406港元），可參加招待會、賽前拍攝活動等。如果想坐在「正賽」場邊靚位，近距離觀賞「大帝」勒邦占士、「咖喱仔」史堤芬居里等球星獻技，票價更高達10,385美元（約81,021港元），而「山頂位」的票價亦要433美元。至於其他比賽的最低票價，由新秀賽的51美元（約397港元），至三分賽及入樽賽的376美元（約2,933港元）不等。