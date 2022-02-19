正呀！今晚英超阿仙奴有免費台直播

周六(19日)晚英超阿仙奴主場迎戰賓福特。阿仙奴上仗取得2022年首場勝仗，信心返晒嚟，遇上作客腳仔軟嘅賓福特，誓要報番首循環一箭之仇，今場讓球盤阿仙奴讓1/1.5，上盤值捧。（ViuTV 96及Now 622周六晚上11時直播）

「6哥」阿仙奴踏入2022年開壞咗個頭，各項賽事首5仗只得2和3負，好彩上仗聯賽作客險勝狼隊1比0，成功止住跌勢。雖然前鋒加比爾馬天尼利今仗要坐波監，但休養多時嘅鐵衞富安健洋近日已復操，相信可隨時候命，值得留意嘅係，阿仙奴係今季唯一在角球中未有失波嘅英超球隊，並且藉住角球取得7個士哥，角球攻、守戰術都有顯著提升。

賓福特作客近績曳

季初頭威頭勢嘅賓福特，虛火一過陷入低迷，各項賽事近7仗只得1和6負，單計客場更錄得4連敗共失13球，作客表現差強人意，而冬季轉會窗簽入嘅丹麥中場基斯甸艾歷臣亦未必可披甲，加上射手艾雲東尼亦有傷在身，想反彈絕非易事。

查實阿仙奴主場戰績不俗，11仗聯賽主場獲7勝2和2負，兩場敗仗係輸畀勁旅曼城及車路士，反映出佢哋主場遇弱有贏波保證，上盤捧得過。

直播表

周六12:00pm 日乙 櫪木SC Vs 秋田藍閃電

有線662、602台

周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大阪櫻花

有線661、601台

周六1:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 浦和紅鑽

有線664、604台

周六1:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC水原

無綫85台

周六2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 神戶勝利船

有線662、602台

周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 中岸水手

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素

Now 621

周六8:30pm 英冠 富咸 Vs 哈特斯菲爾德

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 維拉利爾

Now 632

周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 安玻里

Now 638

周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 賀芬咸

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 諾域治

Now 621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 車路士

Now 623

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 賓福特

Viu TV 96、Now 622

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 屈福特

Now 624

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 愛華頓

Now 625

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 般尼

Now 626

周六11:00pm 英冠 盧頓 Vs 西布朗

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日凌晨零時 法甲 朗斯 Vs 里昂

Now 639

周日1:00am 意甲 羅馬 Vs 維羅納

Now 638

周日1:30am 英超 曼城 Vs 熱刺

Now 621、611

周日1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 基達菲

Now 632

周日3:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs AC米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 艾拉維斯

Now 632、611

周日4:00am 法甲 南特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639