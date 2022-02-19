正呀！今晚英超阿仙奴有免費台直播
2022年02月19日 12:00
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(Getty Images)
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周六(19日)晚英超阿仙奴主場迎戰賓福特。阿仙奴上仗取得2022年首場勝仗，信心返晒嚟，遇上作客腳仔軟嘅賓福特，誓要報番首循環一箭之仇，今場讓球盤阿仙奴讓1/1.5，上盤值捧。（ViuTV 96及Now 622周六晚上11時直播）
「6哥」阿仙奴踏入2022年開壞咗個頭，各項賽事首5仗只得2和3負，好彩上仗聯賽作客險勝狼隊1比0，成功止住跌勢。雖然前鋒加比爾馬天尼利今仗要坐波監，但休養多時嘅鐵衞富安健洋近日已復操，相信可隨時候命，值得留意嘅係，阿仙奴係今季唯一在角球中未有失波嘅英超球隊，並且藉住角球取得7個士哥，角球攻、守戰術都有顯著提升。
賓福特作客近績曳
季初頭威頭勢嘅賓福特，虛火一過陷入低迷，各項賽事近7仗只得1和6負，單計客場更錄得4連敗共失13球，作客表現差強人意，而冬季轉會窗簽入嘅丹麥中場基斯甸艾歷臣亦未必可披甲，加上射手艾雲東尼亦有傷在身，想反彈絕非易事。
查實阿仙奴主場戰績不俗，11仗聯賽主場獲7勝2和2負，兩場敗仗係輸畀勁旅曼城及車路士，反映出佢哋主場遇弱有贏波保證，上盤捧得過。
直播表
周六12:00pm 日乙 櫪木SC Vs 秋田藍閃電
有線662、602台
周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大阪櫻花
有線661、601台
周六1:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 浦和紅鑽
有線664、604台
周六1:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC水原
無綫85台
周六2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 神戶勝利船
有線662、602台
周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 中岸水手
無綫myTV SUPER
周六8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素
Now 621
周六8:30pm 英冠 富咸 Vs 哈特斯菲爾德
有線662、602台
周六9:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 維拉利爾
Now 632
周六10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 安玻里
Now 638
周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 賀芬咸
香港國際財經台、有線661、601台
周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 諾域治
Now 621
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 車路士
Now 623
周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 賓福特
Viu TV 96、Now 622
周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 屈福特
Now 624
周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 愛華頓
Now 625
周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 般尼
Now 626
周六11:00pm 英冠 盧頓 Vs 西布朗
有線662、602台
周六11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會
Now 632
周日凌晨零時 法甲 朗斯 Vs 里昂
Now 639
周日1:00am 意甲 羅馬 Vs 維羅納
Now 638
周日1:30am 英超 曼城 Vs 熱刺
Now 621、611
周日1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 基達菲
Now 632
周日3:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs AC米蘭
Now 638
周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 艾拉維斯
Now 632、611
周日4:00am 法甲 南特 Vs 巴黎聖日耳門
Now 639