2任總統出面！PSG「國家級行動」留麥巴比

法國前鋒基利安麥巴比同巴黎聖日耳門(PSG)合約今夏完結，好可能會成為史上最轟動自由轉會主角，不過PSG方面未打算放棄，除咗近日傳出將開接近100萬鎊周薪嘅史上最高人工外，據報更請到法國總統馬克龍同前總統薩爾科齊做說客，將留用麥巴比提升至「國家級」行動！

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麥巴比周中喺歐聯16強首回合一箭定江山擊敗皇家馬德里，呢支西甲豪門正正係麥巴比轉會目的地大熱，但據西班牙《世界報》爆料，PSG已將留人行動升級，總統馬克龍已親自接觸麥巴比，希望佢繼續留喺巴黎，雖然馬克龍本身唔係PSG球迷，但佢早前就曾表示麥巴比對法甲聯賽影響力巨大，希望佢可以長期留效。

至於前法國總統薩爾科齊影響力可能更大，佢有入場睇周中歐聯對皇馬嘅大戰，並且對麥巴比進行遊說。薩爾科齊本身同PSG嘅卡塔爾財團關係密切，包括協助卡塔爾收購PSG同埋成功申辦2022年世界盃決賽周，今次挽留麥巴比行動，薩爾科齊角色舉足輕重。