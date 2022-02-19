東京奧運英國接力銀牌取消　中國遞補摘銅

國際體育仲裁法庭（CAS）宣布，因英國跑手Chijindu Ujah違反禁藥規定，英國隊在東京奧運4x100米接力奪得的銀牌，將被褫奪。而由蘇炳添領軍的中國隊，由原本的「梗頸四」遞補摘下銅牌。

由Chijindu Ujah、Zharnel Hughes、Richard Kilty和Nethaneel Mitchell-Blake組成的英國隊，在東京奧運4x100米接力決賽，跑出37秒51，奪得銀牌。惟Chijindu Ujah的樣本中，被驗出Ostarine和S-23成份，兩者均屬禁藥，作用類似於合成代謝類固醇。

CAS昨日裁定Chijindu Ujah違反禁藥規定，將取消英國隊的奧運銀牌，據悉這個27歲跑手沒有提出異議，只表示自己是不小心服用禁藥。世界田徑誠信組織將決定其禁賽年限，最長可達4年。Chijindu Ujah也發聲明向隊友道歉：「我在不知情下服用含有禁藥的東西，很抱歉讓隊友失去這面獎牌，這是他們付出很多努力換來的，我一生都會遺憾。」

英國隊被褫奪銀牌後，原本排第3的加拿大隊遞補奪銀，排「梗頸四」的中國隊則摘銅，總算圓了亞洲飛人蘇炳添的奧運獎牌夢。