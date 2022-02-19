新西蘭小將U型場地奪金　連續兩屆踏頒發台

新西蘭20歲小將Nico Porteous，今日（19日）在北京冬奧自由式滑雪U型場地技巧決賽，憑第一輪做出的93分，贏下金牌，連續兩屆冬奧站上頒獎台。

4年前的平昌冬奧，年僅16歲的Nico Porteous已勇奪U型場地技巧銅牌，成為新西蘭最年輕的冬奧獎牌得主。今屆冬奧，他以更成熟的姿態，再次闖進決賽，第一輪已接連做出空翻轉體1620的高難度動作，取得93分，即使其後兩輪失誤，僅得30.75分和9.25分，依舊強勢摘金。美國的David Wise和Alex Ferreira，則以90.75分和86.75分，分奪亞、季。值得一提的是，Nico Porteous的哥哥Miguel Porteous同樣躋身決賽，名列11位。

另外，國際奧委會主席巴治在記者會中，提到俄羅斯少女華莉娃捲入禁藥風波後，在花滑自由滑多次摔倒，失落獎牌一事，批評俄國團隊對其態度冷淡：「我看見她的隨隊人員沒安慰她，也沒幫助她，反而態度冰冷，令人不寒而慄。」

雖然巴治沒有直接提及華莉娃教練Eteri Tutberidze的名字，但比賽當日直播捕捉到，她責備表演結束的華莉娃：「你為什麼放棄戰鬥？」引起廣泛爭議。