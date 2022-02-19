踢完歐聯未回氣　曼城細味熱刺

周日(20日)凌晨英超重頭戲，曼城主場硬撼熱刺。聯賽榜遙遙領先嘅曼城，啱啱踢完歐聯16強首回合，體力難免受影響，至於熱刺就正經歷聯賽3連敗，攻力不足成最大問題，今場兩支強隊正面交鋒，隨時悶戰一場，入波唔會多。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

曼城喺歐聯16強首回合大勝士砵亭5比0，豪取4連勝，不過多名主力包括奇雲迪布尼、史達寧、馬列斯都踢足90分鐘，短時間又要應付另一大戰，體力需求甚大。

此外，前鋒加比爾捷西斯同基亞利殊，雖然有望傷愈復出，但狀態一定唔會十足，要輪換嘅空間唔大，間接令到「藍月亮」喺前線陣容深度不足，同舟車勞頓下，今場或採用一貫控球戰術，睇準機會先向前進攻，務求做到「一針見血」。

熱刺聯賽3連敗難偷雞

熱刺聯賽3連敗，當中面對車路士同狼隊等前列分子，更加一粒都入唔到，面對防守穩健、近3仗賽事錄得零失球嘅「藍月亮」唔易偷雞。

今場熱刺為求反彈，加上後衞坦根加、艾歷迪亞有望復出，作客挑戰「一哥」寧願先做好防守，再靠孫興民或哈利卡尼打反擊爭取入球。翻查往績，雙方近5次碰頭，4次總入球為2球或以下，明顯係強強對碰，穩陣行先，2.5球入球細博得過。