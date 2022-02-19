熱刺禁干地接受意媒訪問

熱刺領隊干地評論球會高層轉會操作嘅事件，近日進一步發酵，呢位去年11月上任嘅主帥，就透露球會已經禁止他接受意大利訪問，令外界猜測佢同管理層嘅關係有冇因此受破壞。

啱啱過去嘅冬季轉會窗期間，熱刺有迪利阿里、尼當比利、盧施素及拜恩基爾等多位球員離隊，干地早前接受意大利傳媒訪問時，亦提出自己對此嘅睇法，認為球隊咁樣一出一入，最終實力反而削弱咗，矛頭直指熱刺高層。

不過近日干地就自己嘅言論作出澄清，指有英國傳媒喺轉述該訪問嘅時候，翻譯得唔恰當，結果曲解咗佢嘅原意，製造出佢同球會班主利維關係欠佳嘅假象：「我以為自己已經表達得好清楚；我唔明點解有人想搞事，睇返過去嘅報導，過往一直有人想搞壞教練、班主同球會之間嘅關係。」呢位意大利主帥補充指，當時自己有講過賓坦古亞同古路施夫斯基兩位新兵嘅加盟，令球隊更加完整。

干地直言利維清楚知道自己嘅諗法，但承認事件已經影響到佢：「如果我想同佢（利維）交流，我可以直接搵佢；我畀事件影響到，因為球會依家已經唔畀我同意大利傳媒做訪問。」干地過往曾講自己教波慣咗帶領球隊爭冠，不過熱刺近期表現飄忽，聯賽遭遇3連敗之後，已經跌落積分榜中游位置，球隊同歐聯席位漸行漸遠，對此干地就表示：「距離完季仲有4個月，我哋會盡力取得最佳成績。」