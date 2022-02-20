卡尼補時5分鐘入波　熱刺「雙殺」曼城

周日(20日)凌晨英超大戰，榜首曼城主場出擊，罕有陷入苦戰，兩度落後之下，補時2分鐘一度由馬列斯射入12碼扳平，點知3分鐘後，被熱刺前鋒哈利卡尼頂破大門，最終曼城輸2比3，聯賽15場不敗走勢斷纜。熱刺今季英超兩循環對曼城，都全取3分，成為「藍月亮」剋星。

賽前遭遇英超3連敗嘅熱刺今場突然發威，反客為主，開賽4分鐘，孫興民「單刀橫傳」造就早前新加盟嘅古路施夫斯基射入空門，迅速打開紀錄。曼城踢到33分鐘扳平，史達寧大腳傳入禁區，熱刺門將洛里斯出迎接波甩手，被根度簡補射入網。

換邊後冇耐，孫興民又貢獻助攻，傳畀哈利卡尼射入，為熱刺再度領先2比1。73分鐘熱刺原本有機會拉開紀錄，哈利卡尼射入，但球證指傳波嘅古路施夫斯基越位在先，判入球無效。

全場高潮喺補時出現，熱刺中堅基斯甸羅美路禁區內犯手球，被吹罰12碼，馬列斯主射入網扳平2比2。當全世界以為雙方會握手言和時，補時5分鐘，古路施夫斯基右路傳中，哈利卡尼頂入幫熱刺戲劇性贏3比2，繼首循環小勝1比0後，再次擊敗「藍月亮」，成為哥迪奧拿執教曼城6年以來，第4支可以一季英超兩次擊敗曼城嘅球隊，另外3隊係車路士、曼聯、狼隊。

曼城輸波之後，雖然仲領先第2位利物浦6分，但踢多對方1場。換言之，利物浦有機會將積分差距拉近至3分，令今季英超爭標形勢再次緊湊起來。