外流港將　「阿Mi」助新東家闖木蘭聯賽

香港女子隊門將吳卓蔚（阿Mi），去年替台中藍鯨贏得木蘭聯賽冠軍後，今季轉投新軍MARS女子隊，並在周六（19日）披甲出戰季前資格賽，最終助球隊1比0力挫桃園國際，取得今季聯賽參賽資格。

香港女子代表隊首席門神「阿Mi」，上季協助台中藍鯨第4度在台灣木蘭聯賽封后後，今季轉投新成立的MARS女子隊。由於新季聯賽僅有6個名額，因此作為新軍的MARS須在周六（19日）一場過的季前資格賽，與桃園國際交手，爭奪新一季聯賽席位。

吳卓蔚今仗替新東家正選把關，但初段受到考驗不多，其中對方於10分鐘直傳到MARS的心臟地帶，已是唯一具威脅的攻勢，被「阿Mi」出迎化解。MARS站穩陣腳後於45分鐘先開紀錄，楊小娟突破越位單刀射破對方大門，助MARS挾一球領先優勢完半場。易邊後，經驗較豐富的桃園國際向MARS施展狂轟猛炸，其中陳雅君禁區頂作出一次勁度十足的遠射，但敵不過吳卓蔚的「十指關」。末段她再次沒收敵方的遠射，成功為MARS保住勝局至完場，並從對手手中奪得今季木蘭聯賽參賽資格。