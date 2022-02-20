【賽後解碼】干地增兵奏效　瑞典天才做救星

熱刺可以作客擊敗曼城，除咗梅開二度嘅哈利卡尼居功厥偉之外，中場古路施夫斯基亦功不可沒，呢位21歲瑞典國腳上月尾以借用身份，由祖雲達斯轉投熱刺，今仗首次以正選上陣，發揮重要作用，頻頻於右路策動攻勢，射入1球及貢獻1次助攻，成為熱刺新進攻點。

古路施夫斯基加盟熱刺後，頭3場比賽都係後備上陣，今場擔正立即做齣好戲，開波4分鐘就入波，佢下半場仲有1次右路傳中畀哈利卡尼射入，可惜超越在先。呢位可以勝任進攻中場同翼鋒嘅天才喺補時5分鐘，再次右路作出傳送，造就哈利卡尼入波做英雄。

古路施夫斯基出身於阿特蘭大青訓系統，佢喺2019/20年球季被外借去帕爾馬期間，17次意甲上陣射入4球，隨即被祖雲達斯以3,500萬歐元收購，被譽為自伊巴謙莫域之後，最天才橫溢嘅瑞典球員。

古路施夫斯基上季為祖記上陣47次入7球，但今季由阿里基接手領軍後，不受重用，早前將佢外借去熱刺為期18個月，熱刺有權以3,500萬歐元買斷佢，只要古路施夫斯基保持水準，相信可以獲得長約。

另外，曼城領隊哥迪奧拿亦讚熱刺表現出色：「熱刺有夢幻般球員同1位偉大領隊，我知道佢哋即使之前英超3連敗，但一定會反彈，熱刺球員冇波在腳時，總會不斷跑動，呢方面係佢哋優勝之處，但整體表現都係我哋比較好。」哥帥亦話曼城輸波並非壞事，起碼令球員知道競爭非常激烈，下次比賽會更加搏命。