倫敦勝利日　阿仙奴車路士都贏波

周日(20日)凌晨英超成為「倫敦勝利日」，3支倫敦傳統勁旅一齊贏波，除咗熱刺擊敗曼城之外，阿仙奴、車路士同樣全取3分，其中阿仙奴2位「00後」新星伊美路維、布卡約沙卡各建一功，主場以2比1擊敗賓福特，成功報仇，呢支年輕兵工廠前途無可限量。

阿仙奴今季首場英超作客0比2不敵新升班嘅賓福特，蒙受奇恥大辱，並一度遭遇聯賽3連敗，當時領隊阿迪達幾乎被炒，幸好之後成績回升，保住帥位。

阿仙奴今場再鬥賓福特，自然不敢怠慢，雙方上半場冇波入，但換邊後僅3分鐘，兵工廠就由伊美路維射入打開紀錄，呢球亦阿仙奴喺酋長球場第600個入球，別具意義。跟住布卡約沙卡射成2比0，賓福特補時靠基斯甸洛加特射入破蛋，但無阻阿仙奴全取3分，取得2連勝。

至於車路士奪得世冠盃冠軍後，首度出戰英超，似乎仲沉醉於捧盃美夢之中，仲未回魂，踢到89分鐘先至靠薛耶治窄角度入波，作客以1比0小勝水晶宮。

喺世冠盃入2球嘅盧卡古今仗踢足全場，但只有7次觸球，成為OPTA自2003/04年球季有統計以來，單場英超觸球次數最少嘅踢足全場球員。車仔將於周三(23日)凌晨歐聯16強首回合主場對里爾，如果球員再唔上力，想贏都幾難。